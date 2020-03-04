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Рабинович: предложенный состав правительства не отвечает на главные вопросы

Новости » Политика     04.03.2020 - 15:23
Рабинович: предложенный состав правительства не отвечает на главные вопросы
Фото: Вадим Рабинович (zagittya.com.ua)

Рабинович не видит ничего позитивного в смене правительства

Предложенный состав обновленного правительства не отвечает на главные вопросы, от чего в его смене нет ничего позитивного. Об этом заявил народный депутат Украины, сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - за життя" Вадим Рабинович в кулуарах парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

"Предложенный нам состав правительства не отвечает на главные вопросы. Первый: кто будет устанавливать мир в нашей стране? Кулеба, который вместе с Гончаруком устраивают перформансы на международной арене? Сомневаюсь! Второй: кто конкретно будет заниматься экономикой? Что мы меняем в своем экономическом развитии? И первый вопрос, который будет задан новому премьер-министру, - это индексация пенсий. Они обязаны это сделать. И если новое правительство не гарантирует этого, тогда нам с ними не о чем говорить", - заявил нардеп.

Рабинович добавил, что поданный на рассмотрение народных депутатов новый состав Кабмина является "очень сложным", так как это "солянка" между "Януковичем", "Ющенко" и "слугами народа".

"Не вижу ничего позитивного, не испытываю положительных эмоций относительно нового правительства, но очевидно одно: нужно при любом раскладе менять морального урода на самокате - Гончарука", - добавил политик.

Рабинович убежден, что Верховная Рада проголосует за отставку премьер-министра конституционным большинством. Что касается нового правительства, как сопредседатель фракции Рабинович заявил, что пока его политсила не готова давать голоса по той причине, что нет понимания, что именно новый Кабмин изменит в жизни людей и страны.

"Мы послушаем сегодня кандидата на пост премьера, и, может быть, поменяем свою позицию. Произойдет это, если мы получим от него гарантии, что в стране будет установлен мир, начнется выплата пенсий, прекратится издевательство над медициной и прочее. Нам нужен конкретный план спасения страны. Конкретные шаги - что мы будем развивать в первую очередь: космическую отрасль или, возможно, сельское хозяйство, ну хоть что-нибудь мы должны развивать", - резюмировал Рабинович, подчеркнув, что только после ознакомления с таким планом его фракция примет решение, голосовать за новый состав правительства или нет.

Напомним, новый Кабинет министров Украины и новый премьер-министр будут назначены Радой сегодня, 4 марта, в ходе внеочередного заседания.

По словам источника РБК-Украина в парламенте, в настоящее время вакантными остаются должности министра культуры, министра образования, министра энергетики и вице-премьер-министр по вопросам экономики.

Ранее стало известно, что Денис Шмыгаль уже подал декларацию на должность главы Кабмина.

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