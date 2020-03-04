Подтверждены еще несколько кандидатур в новый Кабмин

Фото: кандидат на пост премьера Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

На сайте НАПК появляются декларации кандидатов на должности министров

По состоянию на 4 марта еще несколько кандидатов в новый Кабинет министров, который предположительно возглавит Денис Шмыгаль, подали декларации. Декларации кандидатов обнародованы на сайте НАПК.

В частности, опубликованы декларации Сергея Бессараба (Министерство по делам ветеранов), Алексея Чернышева (Министерство развития общин и территорий), Олега Немчинова (министр Кабинета министров), Ильи Емца (Министерство здравоохранения) и Игоря Уманского (Министерство финансов).

Олег Коростелев подал декларацию кандидата на должность вице-премьер-министра по оборонной промышленности Украины, а Вадим Гутцайт - на должность министра молодежи и спорта, Алексей Резников - министра по вопросам оккупированных территорий.

Кроме того, декларацию кандидата подал действующий министр юстиции Денис Малюська. Нынешний министр инфраструктуры Владислав Криклий тоже подал декларацию кандидата.

Кто отказался

Отметим, Олег Коростелев, который подал декларацию, по словам нардепа от "ЕС" Алексея Гончаренко, отказался от министерского портфеля. Также от должностей в новом Кабмине отказались Роман Жуковский, которому предлагали пост министра экономики, и нынешний глава Минэкономики Тимофей Милованов, которому предлагали Министерство аграрной политики.

На данный момент вакантными остаются должности министра культуры, министра образования, министра энергетики и вице-премьер-министра по вопросам экономики.

При этом до сих пор не подали декларации кандидатов Арсен Аваков (МВД) и Дмитрий Кулеба (вице-премьер и МИД).

Напомним, ранее Шмыгаль подал декларацию кандидата на должность премьера-министра Украины. Согласно поданной декларации, будущий глава правительства за прошлый год заработал почти 3,5 млн гривен.

Кроме того, были поданы декларации Андрея Тарана и Марины Лазебной, которые могут возглавить Минобороны и Министерство социальной политики.

Также декларацию кандидата подал вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.