Рабінович: запропонований склад уряду не відповідає на головні питання

Фото: Вадим Рабінович (zagittya.com.ua)

Рабінович не бачить нічого позитивного в зміні уряду

Запропонований оновлений склад уряду не відповідає на головні питання, від чого в його зміні немає нічого позитивного. Про це заявив народний депутат України, співголова фракції "Опозиційної платформи - за життя" Вадим Рабінович в кулуарах парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

"Запропонований нам складу уряду не відповідає на головні питання. Перший: хто буде встановлювати мир в нашій країні? Кулеба, який разом з Гончаруком влаштовують перформанси на міжнародній арені? Сумніваюся! Другий: хто конкретно буде займатися економікою? Що ми міняємо у своєму економічному розвитку? І перше питання, яке буде поставлено новому прем'єр-міністру, - це індексація пенсій. Вони зобов'язані це зробити. І якщо новий уряд не гарантує цього, тоді нам з ними нема про що говорити", - заявив нардеп.

Рабинович додав, що поданий на розгляд народних депутатів новий склад Кабміну є "дуже складним", оскільки схожий на "солянку" між "Януковичем", "Ющенко" і "слугами народу".

"Не бачу нічого позитивного, не відчуваю позитивних емоцій щодо нового уряду, але очевидно одне: потрібно при будь-якому розкладі міняти морального виродка на самокаті - Гончарука", - додав політик.

Рабинович упевнений, що Верховна Рада проголосує за відставку прем'єр-міністра конституційною більшістю. Що стосується нового уряду, як співголова фракції Рабинович заявив, що його політсила не готова давати голоси з тієї причини, що немає розуміння, що саме новий Кабмін змінить у житті людей і країни.

"Ми сьогодні послухаємо кандидата на пост прем'єра, і, можливо, змінимо свою позицію. Станеться це, якщо ми отримаємо від нього гарантії, що в країні буде встановлено мир, розпочнеться виплата пенсій, припиниться знущання з медицини та інше. Нам потрібен конкретний план порятунку країни. Конкретні кроки - що ми будемо розвивати, в першу чергу: космічну галузь або, можливо, сільське господарство, ну хоч що-небудь ми повинні розвивати", - резюмував Рабінович, підкресливши, що тільки після ознайомлення з таким планом його фракція прийме рішення, чи голосувати за новий склад уряду чи ні.

Нагадаємо, новий Кабінет міністрів України та новий прем'єр-міністр будуть призначені Радою сьогодні, 4 березня, в ході позачергового засідання.

За словами джерела РБК-Україна в парламенті, зараз вакантними залишаються посади міністра культури, міністра освіти, міністра енергетики та віце-прем'єр-міністр з питань економіки.

Раніше стало відомо, що Денис Шмигаль вже подав декларацію на посаду голови Кабміну.