Пытаются наполнить водохранилища. Оккупанты в Крыму взялись расчищать русла рек

Оккупанты в Крыму пытаются разными способами наполнить пересыхающие водохранилища. Например, в оккупированной Алуште вчера провели "субботник", чтобы расчистить русло рек, впадающих в одно из водохранилищ.

"Понимая, что того объема воды, который есть в это время, городу не хватит, было принято решение промониторить русла притоков. Инициативу экологического патруля поддержали различные ведомства и службы", - заявили оккупанты.

К разгребанию ветвей, поваленных деревьев и каменных глыб на пути естественного потока воды в реках, впадающих в Изобильненское водохранилище, в общей сложности привлекли около 100 человек.

"Если эти действия дадут хотя бы 10% увеличение водного притока, то значит все было не зря", - подчеркнули в оккупационной "администрации", добавив, что такие "эко-десанты" станут регулярными.