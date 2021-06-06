Намагаються наповнити водосховища. Окупанти в Криму взялися розчищати русла річок

Окупанти в Криму намагаються різними способами наповнити пересихаючі водосховища. Наприклад, в окупованій Алушті вчора провели "суботник", щоб розчистити русло річок, що впадають в одне із водосховищ.

Про це повідомила окупаційна "адміністрація" Алушти на своєму сайті .

"Розуміючи, що того обсягу води, який є в цей час, місту не вистачить, було прийнято рішення промоніторити русла приток. Ініціативу екологічного патруля підтримали різні відомства і служби", - заявили окупанти.

До розгрібання гілок, повалений дерев та кам'яних брил на шляху природного потоку води у річках, що впадають в Ізобільненське водосховище, загалом залучили близько 100 людей.

"Якщо ці дії дадуть хоча б 10% збільшення водного припливу, то значить все було не дарма", - наголосили в окупаційній "адміністрації", додавши, що такі "еко-десанти" стануть регулярними.