В Крыму еще больше урезают подачи воды. Алушта будет получать по 5 часов в день

Оккупационные власти еще больше урезают водоснабжение в Крыму . В частности, Алушта на время курортного сезона будет получать ее по пять часов в день.

По ее словам, жесткий график вводят для обеспечения города водой в курортный сезон. При этом санатории будут с водой постоянно. Новые ограничения начнут действовать со следующей недели.

"Все объекты сферы размещения находятся внизу, а система водоснабжение города расположена так, что все потоки воды идут как раз в нижнюю часть. У нас на сегодняшний день санатории не испытают проблем с водой", - добавила она.