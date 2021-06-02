ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В водохранилищах Крыма значительно уменьшилось количество воды

Новина українською →
Крым, Среда 02 июня 2021 17:35
В водохранилищах Крыма значительно уменьшилось количество воды Фото: в Крыму мелеют водохранилища (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

В оккупированном Крыму заявили, что водохранилища, по сравнению с прошлым месяцем, значительно обмелели. Такая ситуация привела к снижению суммарного запаса воды на полуострове.

Об этом сообщила пресс-служба оккупационного "Гидрометцентра".

"Приток воды в водохранилища естественного стока в мае значительно уменьшился и в млн куб. метров составил: Белогорское - 2.83, Симферопольское - 0.534, Счастливое - 0.718, Чернореченское - 2.19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общий суммарный запас воды в водохранилищах на начало лета составил 79.24 млн куб. метров, что на 6.531 млн куб. метров меньше, чем месяц назад и на 5.92 млн. куб. метров меньше, чем год назад.

Также известно, что из-за отсутствия стокообразующих осадков после третьей малоснежной зимы на полуострове повторяется такая же ситуация, как и в прошлом году. То есть в большинстве сельских рек округов Алушты, Судака и Феодосии сохраняется пересыхания.

По данным оккупационного "Гидрометцентра", в прошлом месяце в бассейнах рек выпало осадков лишь от 7% до 35% нормы, а меньше всего осадков наблюдается в бассейнах рек Кача, Бельбек, Черная, Салгир.

Напомним, что на начало февраля оккупационная власть сообщала, что наиболее близкими к "мертвому объему" были Балановское, Тайганское и Партизанское водохранилища.

Также РБК-Украина писало, что постоянный представитель президента Украины в Автономной республике Крым Антон Кориневич против подачи воды на полуостров до его деоккупации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Крым вода водохранилище
NEWS
Правительство разрешило АЗС поднять цены на бензин и дизтопливо
Правительство разрешило АЗС поднять цены на бензин и дизтопливо
DAILY
В режиме ожидания. Как Украина продвигается к членству в НАТО
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина В режиме ожидания. Как Украина продвигается к членству в НАТО