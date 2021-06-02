В водохранилищах Крыма значительно уменьшилось количество воды

В оккупированном Крыму заявили, что водохранилища, по сравнению с прошлым месяцем, значительно обмелели. Такая ситуация привела к снижению суммарного запаса воды на полуострове.

"Приток воды в водохранилища естественного стока в мае значительно уменьшился и в млн куб. метров составил: Белогорское - 2.83, Симферопольское - 0.534, Счастливое - 0.718, Чернореченское - 2.19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общий суммарный запас воды в водохранилищах на начало лета составил 79.24 млн куб. метров, что на 6.531 млн куб. метров меньше, чем месяц назад и на 5.92 млн. куб. метров меньше, чем год назад.

Также известно, что из-за отсутствия стокообразующих осадков после третьей малоснежной зимы на полуострове повторяется такая же ситуация, как и в прошлом году. То есть в большинстве сельских рек округов Алушты, Судака и Феодосии сохраняется пересыхания.

По данным оккупационного "Гидрометцентра", в прошлом месяце в бассейнах рек выпало осадков лишь от 7% до 35% нормы, а меньше всего осадков наблюдается в бассейнах рек Кача, Бельбек, Черная, Салгир.