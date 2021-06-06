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Пытаются наполнить водохранилища. Оккупанты в Крыму взялись расчищать русла рек

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Алушта, Воскресенье 06 июня 2021 14:51
Пытаются наполнить водохранилища. Оккупанты в Крыму взялись расчищать русла рек Фото: в оккупированном Крыму расчищают русла рек (фото alushta.rk.gov.ru)
Автор: Дмитрий Левицкий

Оккупанты в Крыму пытаются разными способами наполнить пересыхающие водохранилища. Например, в оккупированной Алуште вчера провели "субботник", чтобы расчистить русло рек, впадающих в одно из водохранилищ.

Об этом сообщила оккупационная "администрация" Алушты на своем сайте.

"Понимая, что того объема воды, который есть в это время, городу не хватит, было принято решение промониторить русла притоков. Инициативу экологического патруля поддержали различные ведомства и службы", - заявили оккупанты.

К разгребанию ветвей, поваленных деревьев и каменных глыб на пути естественного потока воды в реках, впадающих в Изобильненское водохранилище, в общей сложности привлекли около 100 человек.

"Если эти действия дадут хотя бы 10% увеличение водного притока, то значит все было не зря", - подчеркнули в оккупационной "администрации", добавив, что такие "эко-десанты" станут регулярными.

Напомним, до этого в оккупационном "Гидрометцентре" заявляли, что в водохранилищах Крыма еще больше уменьшился уровень воды. В большинстве сельских рек округов Алушты, Судака и Феодосии сохраняется пересыхание.

В то же время в конце мая в России заявили, что запустили в Крыму временный водопровод, чем сняли так называемую "водную блокаду" оккупированного полуострова.

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