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Намагаються наповнити водосховища. Окупанти в Криму взялися розчищати русла річок

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Алушта, Неділя 06 червня 2021 14:51
Намагаються наповнити водосховища. Окупанти в Криму взялися розчищати русла річок Фото: в окупованому Криму розчищають русла річок (alushta.rk.gov.ru)
Автор: Дмитро Левицький

Окупанти в Криму намагаються різними способами наповнити пересихаючі водосховища. Наприклад, в окупованій Алушті вчора провели "суботник", щоб розчистити русло річок, що впадають в одне із водосховищ.

Про це повідомила окупаційна "адміністрація" Алушти на своєму сайті.

"Розуміючи, що того обсягу води, який є в цей час, місту не вистачить, було прийнято рішення промоніторити русла приток. Ініціативу екологічного патруля підтримали різні відомства і служби", - заявили окупанти.

До розгрібання гілок, повалений дерев та кам'яних брил на шляху природного потоку води у річках, що впадають в Ізобільненське водосховище, загалом залучили близько 100 людей.

"Якщо ці дії дадуть хоча б 10% збільшення водного припливу, то значить все було не дарма", - наголосили в окупаційній "адміністрації", додавши, що такі "еко-десанти" стануть регулярними.

Нагадаємо, до цього в окупаційному "Гідрометцентрі" заявляли, що у водосховищах Криму ще більше зменшився рівень води. У більшості сільських річок округів Алушти, Судака і Феодосії зберігається пересихання.

Водночас наприкінці травня в Росії заявили, що запустили в Криму тимчасовий водопровід, чим зняли так звану "водну блокаду" окупованого півострову.

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