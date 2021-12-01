Пятый пакет санкций против Беларуси: Bloomberg узнал, кто попал в список

Сегодня Европейский союз согласовал пятый пакет санкций против Беларуси. В список попавших под новые ограничения вошли авиакомпании, пограничники, судьи и предприятия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В первую очередь, на фоне миграционного кризиса, под ограничения попали белорусский национальный авиаперевозчик "Белавиа" и сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines. По словам лиц, которые ознакомились со списком, в целом ЕС согласовал санкции против 17 физических и 11 юридических лиц. Ограничения будут действовать против производителя азотных удобрений "Гродно Азот", производителя нефти "Беларусьнефть", судей и пограничников.