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Пятый пакет санкций против Беларуси: Bloomberg узнал, кто попал в список

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Среда 01 декабря 2021 18:43
Пятый пакет санкций против Беларуси: Bloomberg узнал, кто попал в список Фото: Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня Европейский союз согласовал пятый пакет санкций против Беларуси. В список попавших под новые ограничения вошли авиакомпании, пограничники, судьи и предприятия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В первую очередь, на фоне миграционного кризиса, под ограничения попали белорусский национальный авиаперевозчик "Белавиа" и сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines.

По словам лиц, которые ознакомились со списком, в целом ЕС согласовал санкции против 17 физических и 11 юридических лиц. Ограничения будут действовать против производителя азотных удобрений "Гродно Азот", производителя нефти "Беларусьнефть", судей и пограничников.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что ЕС согласовал пятый пакет санкций против Беларуси.

Ранее сообщалось о том, что под санкции пятого пакета попадут 28 человек и организаций.

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