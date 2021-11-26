Пятый пакет санкций ЕС против Беларуси будет включать 28 человек и организаций, - СМИ
Послы Европейского союза согласовали пятый пакет санкций против Беларуси, который должен вступить в силу с 1 декабря. В него будут включены 28 человек и организаций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брюссельского журналиста Рикарда Йозвяка.
"Есть общее согласие относительно пятого пакета санкций ЕС против Беларуси. 28 человек и организаций. Послы ЕС дадут "зеленый свет" в среду, 1 декабря, и опубликуют список на следующий день в официальном релизе ЕС", - написал журналист.
Напомним, 15 ноября, министры иностранных дел ЕС официально утвердили новые критерии санкций в отношении Беларуси.
Отметим, как ранее сообщал брюссельский журналист со ссылкой на высокопоставленного чиновника Евросоюза, в новый пакет европейских санкций попадут белорусские чиновники и организации, которые причастны к созданию миграционного кризиса на границах Литвы и Польши.