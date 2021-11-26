Пятый пакет санкций ЕС против Беларуси будет включать 28 человек и организаций, - СМИ

Фото: пятый пакет санкций ЕС против Беларуси будет включать 28 человек и организаций (belapan by)

Послы Европейского союза согласовали пятый пакет санкций против Беларуси, который должен вступить в силу с 1 декабря. В него будут включены 28 человек и организаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брюссельского журналиста Рикарда Йозвяка.

"Есть общее согласие относительно пятого пакета санкций ЕС против Беларуси. 28 человек и организаций. Послы ЕС дадут "зеленый свет" в среду, 1 декабря, и опубликуют список на следующий день в официальном релизе ЕС", - написал журналист.