П'ятий пакет санкцій проти Білорусі: Bloomberg дізнався, хто потрапив у список
Сьогодні Європейський союз погодив п'ятий пакет санкцій проти Білорусі. До списку тих, хто потрапив під нові обмеження увійшли авіакомпанії, прикордонники, судді та підприємства.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
В першу чергу, на тлі міграційної кризи, під обмеження потрапили білоруський національний авіаперевізник "Белавіа" й сирійська авіакомпанія Cham Wings Airlines.
За словами осіб, які ознайомилися зі списком, загалом ЄС погодив санкції проти 17 фізичних й 11 юридичних осіб. Обмеження діятимуть проти виробника азотних добрив "Гродно Азот", виробника нафти "Білорусьнафта", суддів й прикордонників.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ЄС погодив п'ятий пакет санкцій проти Білорусі.
Раніше повідомлялося, що під санкції п'ятого пакета попадуть 28 осіб та організацій.