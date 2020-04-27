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Львов, Днепр и Ивано-Франковск просят смягчить карантин и открыть рынки

Новости » Коронавирус     27.04.2020 - 11:50
Львов, Днепр и Ивано-Франковск просят смягчить карантин и открыть рынки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Мэры городов просят разрешить работу малого и среднего бизнеса

Львов, Днепр и Ивано-Франковск просят смягчить карантин в Украине и разрешить работу продуктовых рынков. Соответствующие обращения местных властей появились в Facebook и распространяют пресс-службы.

В частности, мэр Львова Андрей Садовой просит разрешить работу рынков.

"Во Львове с начала карантина были жесткие правила: нарушаешь - закрываем. Но я бы очень не хотел, чтобы из-за одного-двух нарушителей страдали миллионы людей", - отметил он.

Львов, Днепр и Ивано-Франковск просят смягчить карантин и открыть рынки

В то же время мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в своем Facebook просит правительство смягчить карантин и разрешить работу малого и среднего бизнеса.

"Обращаюсь к правительству и президенту - время пересмотреть требования и позволить ряду бизнеса работать и во Франковске, и в Украине, поскольку от этого зависит жизнедеятельность страны и города", - отметил он и подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в городе "хорошая".

Кроме того, глава Днепропетровского областного совета Святослав Олейник заявил, что малый бизнес нужно открывать как можно быстрее.

"Малый бизнес надо открывать как можно быстрее. Из-за карантина у людей закончились деньги. Мы определим режим работы, который мог бы быть совместимым с режимом карантина - соблюдение дистанции в торговых помещениях, защитные средства и другое", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсонской области аграрии перекрывали дорогу из-за закрытия рынков.

Кроме того, на прошлой неделе аналогичные протесты прошли в Мелитополе.

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