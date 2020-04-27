Рынки смогут работать с соблюдением жестких санитарных норм, - Шмыгаль

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

За нарушение требований рынки будут закрывать на конкретный период

Из-за карантина в Украине продуктовые рынки смогут работать с соблюдением жестких санитарных норм, а за их нарушение будет установлена ответственность. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, в среду Кабмин рассмотрит вопрос о возобновлении работы некоторых продовольственных рынков.

"Это стало возможным благодаря тому, что Минздрав и Минэкономики разработали четкие критерии работы и алгоритм контроля. Речь идет об открытии более чем 280 продовольственных рынков по всей территории Украины, которые смогут функционировать с соблюдением жестких санитарных норм. Этот перечень может быть расширен, если и другие рынки смогут обеспечить надлежащие условия работы", - отметил Шмыгаль.

Премьер добавил, что за нарушение требований будет установлена ответственность, вплоть до закрытия рынков на определенный период.

Напомним, ранее сообщалось, что уже до конца недели в Украине могут открыть продуктовые рынки. При этом президент Владимир Зеленский настаивает на четких правилах работы для этих рынков.