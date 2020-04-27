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В Полтаве и Черновцах предприниматели вышли на акции протеста: требуют открыть рынки

Новости » Коронавирус     27.04.2020 - 13:15
В Полтаве и Черновцах предприниматели вышли на акции протеста: требуют открыть рынки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Предприниматели настаивают на открытии торговых мест

В Полтаве и Черновцах предприниматели вышли на акции протеста с требованием возобновить работу рынков и торговых мест. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что в Полтаве организовали автопробег от ТРЦ "Экватор" до горсовета, где продолжили митинг с требованием возобновить работу рынков.

Также с требованием открыть рынки вышли работники Калиновского рынка в Черновцах. Они настаивают на возобновлении работы продуктовых рынков в период карантина.

Ранее РБК-Украина писало, что Львов, Днепр и Ивано-Франковск просят смягчить карантин в Украине и разрешить работу продуктовых рынков.

Также сообщалось, что в Киевской городской государственной администрации анонсировали свой план выхода из карантина. По словам мэра Киева Виталия Кличко, у столичной власти есть замечания к предложенному плану Кабинета министров по выходу из карантина.

Кроме этого карантин могут снять в Житомирской области. Как отметил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, если динамика будет такой, как сейчас, и после майских праздников не будет новой вспышки, то с 12 мая начнут снимать карантинные ограничения.

Отметим, ранее Кабмин представил план выхода из карантина, который планирую запустить с 11 мая. Соответствующий план состоит из 5 этапов, запуск каждого из которых планируется с интервалом в 10 дней при определенных условиях.

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Новости Украины ПолтаваЧерновцырынокпротесткарантин
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