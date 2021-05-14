UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Пять из шести членов набсовета "Нафтогаза" сложили полномочия

Автор: Дмитрий Левицкий

Пять членов наблюдательного совета "Нафтогаза" сложили полномочия. В наблюдательном совете компании остался только один человек.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе "Нафтогаза".

Состав наблюдательного совета "Нафтогаза" с 14 мая покинули:

  • Клер Споттисвуд;
  • Бруно Лескуа;
  • Людо Ван дер Хейден;
  • Юлия Ковалив;
  • Наталья Бойко.

"30 апреля 2021 года (они - ред.) публично объявили о прекращении своих полномочий. Согласно корпоративных процедур, которые действуют сейчас в компании, прекращение их полномочий вступает в силу 14 мая текущего года", - пояснили в "Нафтогазе".

В составе наблюдательного совета "Нафтогаза" остался гражданин США Роберт Бенш, который был назначен представителем государства в 2020 году и переназначен правительством в конце апреля текущего года.

"Из-за этого у наблюдательного совета не будет кворума для принятия крайне необходимых решений. Один из вариантов урегулирования ситуации - назначение нового состава наблюдательного совета", - заявили в компании.

Напомним, 28 апреля Кабмин уволил и переназначил членов наблюдательного совета "Нафтогаза" для того, чтобы сделать перестановки в руководстве компании. Речь об увольнении главы правления Андрея Коболева и назначении на его место Юрия Витренко.

После этого наблюдательный совет "Нафтогаза" объявила о своей отставке. Однако сегодня Кабмин предложил членам наблюдательного совета компании заключить контракт еще на год.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины набсоветНафтогаз Украины