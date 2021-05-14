Кабмин предложил набсовету "Нафтогаза" контракт еще на год

Кабинет министров предложил наблюдательному совету НАК "Нафтогаз Украины" контракт еще на год. За это время планируется проведение конкурсов в набсовет и на главу правления.

Об этом на встрече с послами стран G7 заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает правительственный портал .

По его словам, вчера на встрече членов набсовета с президентом Владимиром Зеленским им предложили подписать контракты на тот же срок, что и с генеральным директором Юрием Витренко.

"Членам наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" поступило предложение от акционера остаться на год. За это время мы проведем прозрачный и публичный отбор кандидатов в новый набсовет, а уже после этого конкурс на нового СЕО компании", - заявил Шмыгаль.

Также сообщается, что обсуждается привлечение представителя США к наблюдательному совету "Нафтогаза".