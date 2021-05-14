П'ять з шести членів наглядової ради "Нафтогазу" склали повноваження

Склад наглядової ради "Нафтогазу" з 14 травня покинули:

Клер Споттісвуд;

Бруно Лескуа;

Людо Ван дер Хейден;

Юлія Ковалів;

Наталія Бойко.

"30 квітня 2021 року (вони - ред.) публічно оголосили про припинення своїх повноважень. Відповідно до корпоративних процедур, які діють наразі в компанії, припинення їхніх повноважень набуває чинності 14 травня поточного року", - пояснили в "Нафтогазі".

У складі наглядової ради "Нафтогазу" залишився громадянин США Роберт Бенш, який був призначений представником держави у 2020 році та перепризначений урядом наприкінці квітня поточного року.

"Через це наглядова рада не буде мати кворуму для прийняття вкрай необхідних рішень. Один із варіантів врегулювання ситуації - призначення нового складу наглядової ради", - заявили в компанії.