ПВО сбила российскую ракету над Одесской областью

Поздно вечером, 1 июля, подразделение ПВО сбило российскую ракету X-31 над Одесской областью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука в Telegram.
Отмечается, что удар был нанесен с самолета со стороны Черного моря.
Напомним, в ночь на 1 июля ракетные войска нанесли несколько ракетных ударов, в результате разрушена девятиэтажка и база отдыха в Сергеевке.
Также стало известно, что от удара пострадал детский реабилитационный центр правительства Молдовы.
Известно о 21 погибшем.
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