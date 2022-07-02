ПВО сбила российскую ракету над Одесской областью

Отмечается, что удар был нанесен с самолета со стороны Черного моря.

Напомним, в ночь на 1 июля ракетные войска нанесли несколько ракетных ударов, в результате разрушена девятиэтажка и база отдыха в Сергеевке.

Также стало известно, что от удара пострадал детский реабилитационный центр правительства Молдовы.

Известно о 21 погибшем.

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