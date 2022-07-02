ППО збила російську ракету над Одеською областю

Відзначається, що удару було завдано з літака з боку Чорного моря.

Нагадаємо, в ніч на 1 липня ракетні війська завдали кілька ракетних ударів, в результаті зруйнована дев'ятиповерхівка і база відпочинку в Сергіївці.

Також стало відомо, що від удару постраждав дитячий реабілітаційний центр уряду Молдови.

Відомо про 21 загиблого.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.