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Из-за ракетного удара по Одесской области пострадал санаторий Молдовы

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Одесская область, Пятница 01 июля 2022 15:53
Из-за ракетного удара по Одесской области пострадал санаторий Молдовы Фото: из-за ракетного удара по Одесской области пострадал санаторий Молдовы (t.me/dsns_telegram)
Автор: Елизавета Драбкина

В результате ракетного удара россиян по Сергеевке Одесской области пострадал детский реабилитационный центр правительства Молдовы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Молдовы Аллу Немеренко в Facebook.

Она отметила, что центр предназначался для реабилитации детей из Молдовы с тяжелыми заболеваниями. Его деятельность была остановлена ​​в период пандемии, но там оставался некоторый персонал.

"С сожалением нам сообщили, что пять сотрудников центра ранены и один погиб. Все они проживали в здании, пострадавшем от обстрела", - написала министр.

При этом сам центр серьезно не пострадал, были выбиты только окна котельной.

Напомним, 1 июля оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по Одесской области. Один из снарядов попал в многоэтажный дом, другая ракета - в базу отдыха в Белгород-Днестровском районе. В результате ракетного удара погибли 20 человек.

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