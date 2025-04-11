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Путіну не вистачає КНДР? Зеленський заявив про сотні китайців у військах РФ

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У складі російських окупаційних сил воюють щонайменше кілька сотень громадян Китаю. Схоже, що диктатор Володимир Путін не задовольнився лише "КНДРівцями".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час відеозвернення до учасників засідання "Рамштайн".

Як нагадав Зеленський, минулого тижня українські бійці взяли в полон перших громадян Китаю, які воювали на фронті на боці Росії. 

"Наразі ми маємо інформацію, що щонайменше кілька сотень громадян Китаю воюють у складі російських окупаційних сил. Це означає, що Росія явно намагається продовжити війну - навіть за рахунок життів китайців. Путін не задовольнився солдатами з Північної Кореї. Тепер він намагається покрити свій дефіцит, залучаючи ще одну націю - китайців", - заявив президент. 

Президент додав, що Захід повинен посилювати спільний тиск на Москву, аби примусити Росію обрати мир та дипломатію. 

Засідання "Рамштайну" 

За словами Зеленського, сьогодні у засідання бере участь голова Міністерства оборони України Рустем Умєров, який представлятиме найнагальніші потреби країни. Він закликав учасників зустрічі зосередитись не лише на поточних потребах, але й на довгостроковій стратегії безпеки. 

ЗСУ захопили у полон громадян Китаю

Українські бійці днями захопили у полон двох китайців у Донецькій області. Пізніше президент показав відео з полоненими.

Україна, своєю чергою, викликала тимчасового повіреного у справах Китаю. Зокрема на ці події відреагував Держдеп США.

Згідно з даними РБК-Україна, СБУ вже допитала полонених китайців та назвала їх імена.

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