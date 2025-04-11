Путину не хватает КНДР? Зеленский заявил о сотнях китайцев в войсках РФ

В составе российских оккупационных сил воюют по меньшей мере несколько сотен граждан Китая. Похоже, что диктатор Владимир Путин не удовлетворился только "КНДРовцами".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время видеообращения к участникам заседания "Рамштайн".
Как напомнил Зеленский, на прошлой неделе украинские бойцы взяли в плен первых граждан Китая, которые воевали на фронте на стороне России.
"Сейчас мы имеем информацию, что по меньшей мере несколько сотен граждан Китая воюют в составе российских оккупационных сил. Это означает, что Россия явно пытается продолжить войну - даже за счет жизней китайцев. Путин не удовлетворился солдатами из Северной Кореи. Теперь он пытается покрыть свой дефицит, привлекая еще одну нацию - китайцев", - заявил президент.
Президент добавил, что Запад должен усиливать общее давление на Москву, чтобы заставить Россию выбрать мир и дипломатию.
По словам Зеленского, сегодня в заседании принимает участие глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров, который будет представлять насущные потребности страны. Он призвал участников встречи сосредоточиться не только на текущих потребностях, но и на долгосрочной стратегии безопасности.
Украинские бойцы на днях захватили в плен двух китайцев в Донецкой области. Позже президент показал видео с пленными.
Украина, в свою очередь, вызвала временного поверенного в делах Китая. В частности на эти события отреагировал Госдеп США.
Согласно данным РБК-Украина, СБУ уже допросила пленных китайцев и назвала их имена.
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