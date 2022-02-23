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Путину разрешили использовать российскую армию на Донбассе. МИД сделал заявление

Автор: Мария Кучерявец

В Министерстве иностранных дел сделали заявление о решении Совфеда разрешить использование войск РФ на территории так называемых "ЛДНР". Ведомство призвало международное сообщество принять неотложные и жесткие меры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Если нам не удастся остановить российскую агрессию в Украине сегодня, завтра военная мощь РФ будет применена в любом регионе мира", - говорится в сообщении.

В МИД заявляют, что признание и поддержка Москвой так называемых "ЛДНР" в нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины являются международно-противоправными и расцениваются Украиной как акт вооруженной агрессии.

"Украина призывает международное сообщество принять против агрессора неотложные и жесткие меры. Отсутствие решительных действий со стороны международного сообщества лишь развязывает руки Кремлю", - указано в заявлении.

Напомним, вчера Совет Федерации РФ дал разрешение президенту Владимиру Путину использовать российские войска за рубежом, в том числе в ОРДЛО.

Добавим, накануне Путин попросил Совфеда разрешить использование российской армии за рубежом.

При этом это произошло на следующий день после подписание им указа о признании так называемых "ЛДНР".

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