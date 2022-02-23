Путіну дозволили використовувати російську армію на Донбасі. МЗС зробило заяву

"Якщо нам не вдасться зупинити російську агресію в Україні сьогодні, завтра військова потуга РФ буде застосована в будь-якому регіоні світу", - йдеться в повідомленні.

У МЗС заявляють, що визнання та підтримка Москвою так званих "ЛДНР" у порушення суверенітету та територіальної цілісності України є міжнародно-протиправними та розцінюються Україною як акт збройної агресії.

"Україна закликає міжнародне співтовариство вжити проти агресора невідкладних і жорстких заходів. Відсутність рішучих дій з боку міжнародного співтовариства лише розв’язує руки Кремлю", - зазначено в заяві.

Нагадаємо, вчора Рада Федерації РФ дала дозвіл президенту Володимиру Путіну використовувати російські війська за кордоном, в тому числі в ОРДЛО.

Додамо, напередодні Путін попросив Радфеда дозволити використання російської армії за кордоном.

При цьому це сталося наступного дня після підписання ним указу про визнання так званих "ЛДНР".