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Путіну дозволили використовувати російську армію на Донбасі. МЗС зробило заяву

Автор: Марія Кучерявець

У Міністерстві закордонних справ зробили заяву щодо рішення Радфеду дозволити використання військ РФ на території так званих "ЛДНР". Відомство закликало міжнародну спільноту вжити невідкладних і жорстких заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

"Якщо нам не вдасться зупинити російську агресію в Україні сьогодні, завтра військова потуга РФ буде застосована в будь-якому регіоні світу", - йдеться в повідомленні.

У МЗС заявляють, що визнання та підтримка Москвою так званих "ЛДНР" у порушення суверенітету та територіальної цілісності України є міжнародно-протиправними та розцінюються Україною як акт збройної агресії.

"Україна закликає міжнародне співтовариство вжити проти агресора невідкладних і жорстких заходів. Відсутність рішучих дій з боку міжнародного співтовариства лише розв’язує руки Кремлю", - зазначено в заяві.

Нагадаємо, вчора Рада Федерації РФ дала дозвіл президенту Володимиру Путіну використовувати російські війська за кордоном, в тому числі в ОРДЛО.

Додамо, напередодні Путін попросив Радфеда дозволити використання російської армії за кордоном.

При цьому це сталося наступного дня після підписання ним указу про визнання так званих "ЛДНР".

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