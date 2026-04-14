Путіну хочуть дати карт-бланш на використання армії по всьому світу: що вирішила Держдума

23:10 14.04.2026 Вт
2 хв
Поправки дають диктатору право на "екстериторіальне" використання армії
aimg Анастасія Никончук
Фото: армія РФ (GettyImages)

Державна дума Росії повідомила про ухвалення в першому читанні законопроєкту, який розширює повноваження президента РФ і допускає використання збройних сил за межами країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Deutsche Welle.

Рішення Держдуми

Держдума Росії 14 квітня підтримала в першому читанні ініціативу, що передбачає можливість застосування армії за кордоном.

За документ проголосували 413 депутатів, водночас проти і тих, хто утримався, не виявилося. Інформацію про це опубліковано на офіційному сайті нижньої палати парламенту.

Суть законопроєкту

Поправки передбачають надання президенту права на "екстериторіальне використання" збройних сил.

Йдеться про випадки, коли необхідно захищати російських громадян, яких заарештовано, утримують або піддають кримінальному чи іншому переслідуванню за рішеннями іноземних судів або міжнародних судових органів, у яких Росія не бере участі.

Обмеження та умови

Документ підготувало Міністерство оборони Росії.

У ньому уточнюється, що йдеться тільки про ті судові інстанції, чия юрисдикція не ґрунтується на міжнародних угодах із РФ або рішеннях Ради безпеки ООН.

Таким чином, пропоновані заходи поширюються на обмежене коло ситуацій.

Зв'язок із чинним законодавством

У пояснювальній записці зазначається, що чинний закон "Про безпеку" вже передбачає обов'язок президента захищати громадян Росії.

При цьому автори ініціативи підкреслюють, що нові поправки спрямовані на розвиток цієї норми.

Конкретні сценарії, за яких може застосовуватися запропонований механізм, у документі не уточнюються.

Нагадуємо, що в Кремлі заявили, що українські безпілотники нібито використовують повітряний простір країн НАТО для атак по російських портах, стверджуючи, що підтримку ЗСУ в цьому надають держави Балтії та Фінляндія.

Зазначимо, що науково-дослідний інститут військової медицини Міністерства оборони Росії, за повідомленнями, проводить випробування боєприпасів і фармакологічних препаратів за участю військовослужбовців-добровольців.

