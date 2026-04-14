Путину хотят дать карт-бланш на использование армии по всему миру: что решила Госдума

23:10 14.04.2026 Вт
2 мин
Поправки дают диктатору право на "экстерриториальное" использование армии
aimg Анастасия Никончук
Путину хотят дать карт-бланш на использование армии по всему миру: что решила Госдума Фото: армия РФ (GettyImages)

Государственная дума России сообщила о принятии в первом чтении законопроекта, который расширяет полномочия президента РФ и допускает использование вооруженных сил за пределами страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Deutsche Welle.

Решение Госдумы

Госдума России 14 апреля поддержала в первом чтении инициативу, предусматривающую возможность применения армии за рубежом.

За документ проголосовали 413 депутатов, при этом против и воздержавшихся не оказалось. Информация об этом опубликована на официальном сайте нижней палаты парламента.

Суть законопроекта

Поправки предполагают предоставление президенту права на "экстерриториальное использование" вооруженных сил.

Речь идет о случаях, когда необходимо защищать российских граждан, которые арестованы, удерживаются или подвергаются уголовному либо иному преследованию по решениям иностранных судов или международных судебных органов, в которых Россия не участвует.

Ограничения и условия

Документ был подготовлен Министерством обороны России.

В нем уточняется, что речь идет только о тех судебных инстанциях, чья юрисдикция не основана на международных соглашениях с РФ или решениях Совета безопасности ООН.

Таким образом, предлагаемые меры распространяются на ограниченный круг ситуаций.

Связь с действующим законодательством

В пояснительной записке отмечается, что действующий закон "О безопасности" уже предусматривает обязанность президента защищать граждан России.

При этом авторы инициативы подчеркивают, что новые поправки направлены на развитие этой нормы.

Конкретные сценарии, при которых может применяться предложенный механизм, в документе не уточняются.

Напоминаем, что в Кремле заявили, что украинские беспилотники якобы используют воздушное пространство стран НАТО для атак по российским портам, утверждая, что поддержку ВСУ в этом оказывают государства Балтии и Финляндия.

Отметим, что научно-исследовательский институт военной медицины Министерства обороны России, по сообщениям, проводит испытания боеприпасов и фармакологических препаратов с участием военнослужащих-добровольцев.

РФ ударила ракетой по Днепру: есть раненые и погибшие, много "тяжелых" (фото)
