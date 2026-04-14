РФ може завдати нового удару по Україні сьогодні вночі, - Зеленський

21:51 14.04.2026 Вт
Президент попередив українців про загрозу обстрілу
aimg Іван Носальський
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)

Російські окупанти можуть у ніч з 14 на 15 квітня завдати по Україні чергового удару. В українському повітряному просторі вже фіксують ворожі безпілотники.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час преспідходу з прем'єром Норвегії Гаром Стьоре.

Читайте також: ЗСУ показали момент удару КАБами по Печенізькому водосховищу

Голова української держави нагадав, що сьогодні окупанти вдарили по заправці в Дніпрі, внаслідок чого були загиблі. При цьому близько 30 осіб дістали поранення.

"А сьогодні вночі може бути черговий російський удар. У небі над Україною зараз багато "Шахедів". Можливо, будуть задіяні й ракети", - додав він.

Масовані удари росіян

Нагадаємо, російські окупанти регулярно завдають по Україні масованих ударів. Ключовими цілями ворога є об'єкти цивільної інфраструктури.

Зокрема, росіяни не перестають бити по українських енергетичних об'єктах, внаслідок чого по всій країні виникають проблеми з електропостачанням.

10 квітня окупанти завдали масованого удару по Одесі та області. Основними цілями ворога стали об'єкти енергетичної та портової інфраструктури регіону.

Унаслідок удару зафіксовано пошкодження обладнання порту та порожніх резервуарів. У самому місті удар по об'єкту інфраструктури призвів до перебоїв з електропостачанням.

Повітряні атаки ворога були частково припинені під час різдвяного перемир'я, яке оголошував російський диктатор Володимир Путін. При цьому затишшя на фронті не спостерігалося, Генштаб ЗСУ доповідав про бойові зіткнення з окупантами.

Новини
РФ вдарила ракетою по Дніпру: є поранені і загиблі, багато "важких" (фото)
Аналітика
Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта