РФ може завдати нового удару по Україні сьогодні вночі, - Зеленський

Російські окупанти можуть у ніч з 14 на 15 квітня завдати по Україні чергового удару. В українському повітряному просторі вже фіксують ворожі безпілотники.

Як передає РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив під час преспідходу з прем'єром Норвегії Гаром Стьоре.

Голова української держави нагадав, що сьогодні окупанти вдарили по заправці в Дніпрі, внаслідок чого були загиблі. При цьому близько 30 осіб дістали поранення.

"А сьогодні вночі може бути черговий російський удар. У небі над Україною зараз багато "Шахедів". Можливо, будуть задіяні й ракети", - додав він.

Масовані удари росіян

Нагадаємо, російські окупанти регулярно завдають по Україні масованих ударів. Ключовими цілями ворога є об'єкти цивільної інфраструктури.

Зокрема, росіяни не перестають бити по українських енергетичних об'єктах, внаслідок чого по всій країні виникають проблеми з електропостачанням.

10 квітня окупанти завдали масованого удару по Одесі та області. Основними цілями ворога стали об'єкти енергетичної та портової інфраструктури регіону.