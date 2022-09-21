UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У путінському указі про мобілізацію не вистачає сьомого пункту. У Кремлі виправдалися

Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Наталія Юрченко

В указі глави РФ Володимира Путіна про часткову мобілізацію не опублікували сьомий пункт. У Кремлі відмовилися його розкрити.

Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Пєсков заявив, що сьомий пункт путінського указу нібито для "службового користування".

"Він для службового користування. І тому я не можу його розкрити", - сказав він.

Проте речник Кремля натякнув, що в цьому пункті йдеться про кількість мобілізованих. Пєсков зазначив, що це завдання Міноборони.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в Росії. При цьому глава Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив, що планується зібрати близько 300 тисяч резервістів.

Такі дії Кремля розкритикували в деяких країнах, зокрема заяви зробили Чехія, Великобританія, Литва, США та Нідерланди.

Також на заяву Путіна відреагували в Офісі президента.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мобілізація в РосіїВолодимир ПутінПєсковВійна в Україні