"Путінське перемир'я" не витримало й дня. Зеленський заявив про понад 2000 атак

Зеленський повідомив, що станом на 20:00 російська армія від початку доби більш ніж 2 тисячі разів порушувала "путінське припинення" вогню.

За словами президента, було вже:

67 російських штурмів проти українських позицій на різних напрямках, і найбільше - на Покровському,

1355 російських обстрілів, з них 713 - важке озброєння, 673 застосування росіянами FPV.

"Фактично на всіх основних напрямках фронту Росія не дотрималася своєї ж обіцянки тиші. Не вистачило Росії й майже всього дня, щоб відповісти на нашу українську пропозицію повної тиші, починаючи від зараз, із Великодня, і на 30 діб", - наголосив Зеленський.