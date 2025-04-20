UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

"Путінське перемир'я" не витримало й дня. Зеленський заявив про понад 2000 атак

Фото: український президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Російська армія понад 2 тисячі разів порушила оголошене Кремлем "великоднє перемир’я", здійснивши десятки штурмів і понад тисячу обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Зеленський повідомив, що станом на 20:00 російська армія від початку доби більш ніж 2 тисячі разів порушувала "путінське припинення" вогню.

За словами президента, було вже:

  • 67 російських штурмів проти українських позицій на різних напрямках, і найбільше - на Покровському,
  • 1355 російських обстрілів, з них 713 - важке озброєння, 673 застосування росіянами FPV. 

"Фактично на всіх основних напрямках фронту Росія не дотрималася своєї ж обіцянки тиші. Не вистачило Росії й майже всього дня, щоб відповісти на нашу українську пропозицію повної тиші, починаючи від зараз, із Великодня, і на 30 діб", - наголосив Зеленський.

"Великоднє перемир'я" Путіна

Нагадаємо, що вчора, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін оголосив великоднє перемир'я в Україні, яке мало тривати 30 годин, аж до півночі неділі.

Диктатор закликав українську сторону приєднатися до припинення вогню, але водночас наказав військам бути готовими до "провокацій" з боку ЗСУ.​

Українська влада поставилася до цієї ініціативи скептично.

Детальніше про російську пропозицію, та реакцію України, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Варто додати, що США висловили підтримку потенційному продовженню режиму припинення вогню в Україні після Великодня.

Однак прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що продовження Великоднього перемир'я не планується.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВійна Росії проти УкраїниОкупанти