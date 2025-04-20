"Путінське перемир'я" не витримало й дня. Зеленський заявив про понад 2000 атак

Російська армія понад 2 тисячі разів порушила оголошене Кремлем "великоднє перемир’я", здійснивши десятки штурмів і понад тисячу обстрілів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
Зеленський повідомив, що станом на 20:00 російська армія від початку доби більш ніж 2 тисячі разів порушувала "путінське припинення" вогню.
За словами президента, було вже:
"Фактично на всіх основних напрямках фронту Росія не дотрималася своєї ж обіцянки тиші. Не вистачило Росії й майже всього дня, щоб відповісти на нашу українську пропозицію повної тиші, починаючи від зараз, із Великодня, і на 30 діб", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, що вчора, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін оголосив великоднє перемир'я в Україні, яке мало тривати 30 годин, аж до півночі неділі.
Диктатор закликав українську сторону приєднатися до припинення вогню, але водночас наказав військам бути готовими до "провокацій" з боку ЗСУ.
Українська влада поставилася до цієї ініціативи скептично.
Детальніше про російську пропозицію, та реакцію України, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Варто додати, що США висловили підтримку потенційному продовженню режиму припинення вогню в Україні після Великодня.
Однак прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що продовження Великоднього перемир'я не планується.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.