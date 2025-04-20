"Путинское перемирие" не выдержало и дня. Зеленский заявил о более 2000 атаках

Российская армия более 2 тысяч раз нарушила объявленное Кремлем "пасхальное перемирие", осуществив десятки штурмов и более тысячи обстрелов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
Зеленский сообщил, что по состоянию на 20:00 российская армия с начала суток более чем 2 тысячи раз нарушала "путинское прекращение" огня.
По словам президента, было уже:
"Фактически на всех основных направлениях фронта Россия не сдержала своего же обещания тишины. Не хватило России и почти всего дня, чтобы ответить на наше украинское предложение полной тишины, начиная с сейчас, с Пасхи, и на 30 суток", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, что вчера, 19 апреля, российский диктатор Владимир Путин объявил пасхальное перемирие в Украине, которое должно было длиться 30 часов, вплоть до полуночи воскресенья.
Диктатор призвал украинскую сторону присоединиться к прекращению огня, но в то же время приказал войскам быть готовыми к "провокациям" со стороны ВСУ.
Украинская власть отнеслась к этой инициативе скептически.
Подробнее о российском предложении, и реакции Украины, можно узнать в материале РБК-Украина.
Стоит добавить, что США выразили поддержку потенциальному продолжению режима прекращения огня в Украине после Пасхи.
Однако пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что продолжение Пасхального перемирия не планируется.
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