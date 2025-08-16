У Путіна зробили заяву про саміт з Трампом та Зеленським
Проведення тристороннього саміту президента України Володимира Зеленського, американського лідера Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна у ході переговорів на Алясці не обговорювалось.
Про це заявив помічник Путіна Юрій Ушаков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС".
Відповідаючи на питання про можливе проведення саміту у тристоронньому форматі за участю Зеленського, Ушаков відповів лаконічно: "Поки що ця тема не підіймалась".
Він також наголосив, що, як тільки будуть остаточно підбиті підсумки саміту США та РФ, прийматиметься подальше рішення про організацію нової двосторонньої зустрічі Трампа та Путіна.
"Зараз президент США сказав про те, що він зателефонує колегам, обговорить з ними підсумки нинішніх переговорів. А потім вирішуватимемо, що робити далі", - додав Ушаков.
Саміт Трампа і Путіна на Алясці
Нагадаємо, сьогодні вночі, 16 серпня, Трамп зустрівся з Путіним на військовій базі у місті Анкорідж на Алясці. Головною темою переговорів, які тривали майже три години, була війна Росії проти України.
Однак, як заявив сам Трамп, досягти угоди про перемир'я під час зустрічі на Алясці не вдалося. За словами президента США, тепер все залежить від українського лідера Володимира Зеленського. Також Трамп після переговорів порадив українському президенту Володимиру Зеленському "укласти угоду" з Росією.
Напередодні переговорів на Алясці сам Трамп не виключав, що одним з результатів може стати його швидка зустріч з Зеленським та Путіним.
