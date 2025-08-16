У Путина сделали заявление о саммите с Трампом и Зеленским
Проведение трехстороннего саммита президента Украины Владимира Зеленского, американского лидера Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в ходе переговоров на Аляске не обсуждалось.
Об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на"ТАСС".
Отвечая на вопрос о возможном проведении саммита в трехстороннем формате с участием Зеленского, Ушаков ответил лаконично: "Пока эта тема не поднималась".
Он также отметил, что, как только будут окончательно подведены итоги саммита США и РФ, будет приниматься дальнейшее решение об организации новой двусторонней встречи Трампа и Путина.
"Сейчас президент США сказал о том, что он позвонит коллегам, обсудит с ними итоги нынешних переговоров. А потом будем решать, что делать дальше", - добавил Ушаков.
Саммит Трампа и Путина на Аляске
Напомним, сегодня ночью, 16 августа, Трамп встретился с Путиным на военной базе в городе Анкоридж на Аляске. Главной темой переговоров, которые длились почти три часа, была война России против Украины.
Однако, как заявил сам Трамп, достичь соглашения о перемирии во время встречи на Аляске не удалось. По словам президента США, теперь все зависит от украинского лидера Владимира Зеленского. Также Трамп после переговоров посоветовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому "заключить сделку" с Россией.
Накануне переговоров на Аляске сам Трамп не исключал, что одним из результатов может стать его скорая встреча с Зеленским и Путиным.
Больше о результатах встречи Трампа и Путина на Аляске - читайте в материале РБК-Украина по ссылке.