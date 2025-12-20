Рубіо приєднається до переговорів США та РФ щодо припинення війни в Україні , - Reuters
Американські переговірники планують зустрітися з представниками Росії у Флориді в суботу для проведення фінального раунду переговорів, спрямованих на припинення війни РФ проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зустріч має відбутися після п’ятничних консультацій США з українськими та європейськими посадовцями, під час яких обговорювався оновлений мирний план. За даними агентства, ці переговори породили обережну надію на можливий прогрес у врегулюванні війни.
Російську делегацію очолить посланець російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв. З американського боку в переговорах братимуть участь дипломат Стів Віткофф та зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Державний секретар США та радник з національної безпеки Марко Рубіо заявив, що також може долучитися до зустрічі.
Раніше переговори між сторонами проходили в гольф-клубі Віткоффа в Маямі та в районі Галлендейл-Біч.
На початку тижня американські, українські та європейські посадовці заявляли про певний прогрес у питанні гарантій безпеки для Києва. Водночас залишається незрозумілим, чи погодиться Москва на запропоновані умови.
Російське джерело повідомило Reuters, що будь-які прямі контакти між російською делегацією та українськими переговірниками в межах цієї зустрічі виключені.
Умова України для гарантій безпеки
Варто нагадати, що раніше президент України Володимир Зеленський заявляв про те, що він хоче, щоб гарантії безпеки від США були проголосовані в Конгресі. За його словами, сценарій Будапештського меморандуму повторювати не можна.
Ба більше, після переговорів українських та американських чиновників з'явились чутки про те, що США можуть надати Україні гарантії безпеки, які можна буде порівняти з 5 статтею Північноатлантичного договору.
За даними Politico, така пропозиція від США діятиме "лічені дні". Якщо Україна не погодиться найближчим часом, наступні пропозиції нібито можуть бути вже не такими вигідними.