У Путіна злякалися членства України в ЄС та різко змінили риторику
У Росії заявили, що мають припинити "толерантне ставлення" до можливого вступу України до Європейського Союзу.
Про це заявив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медвєдєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"ЄС гірший за НАТО"
Медведєв наголосив, що Євросоюз більше не є суто економічним об’єднанням.
"Він може трансформуватися, і досить швидко, у повноцінний військовий альянс, відверто ворожий Росії, і в деяких аспектах гірший за НАТО", - заявив він.
За його словами, Москва має відмовитися від "толерантного ставлення" до того, що сусіди вступають у "військово-економічний" Євросоюз. При цьому, у Кремлі раніше заявляли, що не виступають проти асоціації України в організації.
Щодо НАТО
Медведєв також висловив думку, що США навряд чи вийдуть з НАТО, але можуть зробити символічні кроки, наприклад скоротити кількість американських військ, розміщених у інших країнах-членах Альянсу.
Водночас, на його думку, очевидні розбіжності всередині НАТО можуть підштовхнути ЄС до перетворення на щось більше, ніж просто економічний союз.
Того ж дня, 3 квітня, Москва виступила проти резолюції Ради Безпеки ООН щодо силового відкриття Ормузької протоки, фактично саботуючи зусилля США та союзників. Глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав такий крок таким, що "легітимізує агресію проти Ірану".
Також 3 квітня Єльський університет оприлюднив докази причетності російських енергетичних гігантів "Газпром" та "Роснефть" до викрадення щонайменше двох тисяч українських дітей.
Компанії фінансували та забезпечували логістику для незаконного вивезення дітей у табори “проросійського виховання”.
У Кремлі, своєю чергою, заперечили, що ставили Україні дедлайн для виведення військ з Донбасу, однак продовжують вимагати цього для укладання мирної угоди.
Крім того, аналітики ISW повідомили, що Росія розпочала приховану примусову мобілізацію - "добровольців" забирають прямо з робочих місць через катастрофічні втрати на фронті та зниження темпів добровільного набору.