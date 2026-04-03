У Путіна злякалися членства України в ЄС та різко змінили риторику

У Росії заявили, що мають припинити "толерантне ставлення" до можливого вступу України до Європейського Союзу.

Про це заявив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медвєдєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"ЄС гірший за НАТО"

Медведєв наголосив, що Євросоюз більше не є суто економічним об’єднанням.

"Він може трансформуватися, і досить швидко, у повноцінний військовий альянс, відверто ворожий Росії, і в деяких аспектах гірший за НАТО", - заявив він.

За його словами, Москва має відмовитися від "толерантного ставлення" до того, що сусіди вступають у "військово-економічний" Євросоюз. При цьому, у Кремлі раніше заявляли, що не виступають проти асоціації України в організації.

Щодо НАТО

Медведєв також висловив думку, що США навряд чи вийдуть з НАТО, але можуть зробити символічні кроки, наприклад скоротити кількість американських військ, розміщених у інших країнах-членах Альянсу.

Водночас, на його думку, очевидні розбіжності всередині НАТО можуть підштовхнути ЄС до перетворення на щось більше, ніж просто економічний союз.