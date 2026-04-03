У Путина испугались членства Украины в ЕС и резко изменили риторику
В России заявили, что должны прекратить "толерантное отношение" к возможному вступлению Украины в Европейский Союз.
Об этом заявил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"ЕС хуже НАТО"
Медведев подчеркнул, что Евросоюз больше не является чисто экономическим объединением.
"Он может трансформироваться, и достаточно быстро, в полноценный военный альянс, откровенно враждебный России, и в некоторых аспектах хуже НАТО", - заявил он.
По его словам, Москва должна отказаться от "толерантного отношения" к тому, что соседи вступают в "военно-экономический" Евросоюз. При этом, в Кремле ранее заявляли, что не выступают против ассоциации Украины в организации.
Относительно НАТО
Медведев также высказал мнение, что США вряд ли выйдут из НАТО, но могут сделать символические шаги, например сократить количество американских войск, размещенных в других странах-членах Альянса.
В то же время, по его мнению, очевидные разногласия внутри НАТО могут подтолкнуть ЕС к превращению в нечто большее, чем просто экономический союз.
В тот же день, 3 апреля, Москва выступила против резолюции Совета Безопасности ООН по силовому открытию Ормузского пролива, фактически саботируя усилия США и союзников. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал такой шаг таким, что "легитимизирует агрессию против Ирана".
Также 3 апреля Йельский университет обнародовал доказательства причастности российских энергетических гигантов "Газпром" и "Роснефть" к похищению по меньшей мере двух тысяч украинских детей.
Компании финансировали и обеспечивали логистику для незаконного вывоза детей в лагеря "пророссийского воспитания".
В Кремле, в свою очередь, отрицают, что ставили Украине дедлайн для вывода войск с Донбасса, однако продолжают требовать этого для заключения мирного соглашения.
Кроме того, аналитики ISW сообщили, что Россия начала скрытую принудительную мобилизацию - "добровольцев" забирают прямо с рабочих мест из-за катастрофических потерь на фронте и снижения темпов добровольного набора.