У Путіна заявили, що вихід на мирну угоду з Україною "займе багато часу"

Нагадаємо, вже відбулося три раунди переговорів між Україною, Росією та США щодо завершення війни.

Новий раунд тристоронніх переговорів мав відбутися ще на початку березня, але його перенесли, оскільки США почали операцію проти Ірану.

Нещодавно помічник російського диктатора Юрій Ушаков назвав "недоцільним" продовження мирних перемовин з Україною та США у тристоронньому форматі.

За його словами, переговори не потрібні, поки Україна не виведе свої війська з Донбасу.

Ушаков вважає, що діалог про завершення війни зараз є "марною тратою часу".

Водночас в Офісі президента України відреагували на ці заяви, зазначивши, що Кремль насправді не планує припиняти бойові дії навіть у разі отримання контролю над Донбасом, а подібні ультиматуми лише розкривають справжні загарбницькі плани РФ.

Тим часом Україна очікує візиту представників президента США Дональда Трампа до Києва на рубежі весни-літа.