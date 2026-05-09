Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

У Путина заявили, что выход на мирное соглашение с Украиной "займет много времени"

14:19 09.05.2026 Сб
2 мин
Процесс завершения войны якобы остается "слишком сложным"
aimg Татьяна Степанова
Фото: спикер Кремля Дмитрий Песков (Getty Images)

Выход на заключение мирного соглашения между Украиной и Россией "займет много времени".

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, которого цитируют российские СМИ.

"Выход на мирное соглашение займет много времени", - сказал Песков.

По его словам, США хотят ускорить переговоры, но процесс завершения войны против Украины якобы остается "слишком сложным".

Также в Кремле утверждают, что путь к миру будет "очень долгим" и будет зависеть от "сложных деталей".

Мирные переговоры

Напомним, уже состоялось три раунда переговоров между Украиной, Россией и США по завершению войны.

Новый раунд трехсторонних переговоров должен был состояться еще в начале марта, но его перенесли, поскольку США начали операцию против Ирана.

Недавно помощник российского диктатора Юрий Ушаков назвал "нецелесообразным" продолжение мирных переговоров с Украиной и США в трехстороннем формате.

По его словам, переговоры не нужны, пока Украина не выведет свои войска с Донбасса.

Ушаков считает, что диалог о завершении войны сейчас является "пустой тратой времени".

В то же время в Офисе президента Украины отреагировали на эти заявления, отметив, что Кремль на самом деле не планирует прекращать боевые действия даже в случае получения контроля над Донбассом, а подобные ультиматумы лишь раскрывают истинные захватнические планы РФ.

Тем временем Украина ожидает визита представителей президента США Дональда Трампа в Киев на рубеже весны-лета.

