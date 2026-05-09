Выход на заключение мирного соглашения между Украиной и Россией "займет много времени".
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, которого цитируют российские СМИ.
"Выход на мирное соглашение займет много времени", - сказал Песков.
По его словам, США хотят ускорить переговоры, но процесс завершения войны против Украины якобы остается "слишком сложным".
Также в Кремле утверждают, что путь к миру будет "очень долгим" и будет зависеть от "сложных деталей".
Напомним, уже состоялось три раунда переговоров между Украиной, Россией и США по завершению войны.
Новый раунд трехсторонних переговоров должен был состояться еще в начале марта, но его перенесли, поскольку США начали операцию против Ирана.
Недавно помощник российского диктатора Юрий Ушаков назвал "нецелесообразным" продолжение мирных переговоров с Украиной и США в трехстороннем формате.
По его словам, переговоры не нужны, пока Украина не выведет свои войска с Донбасса.
Ушаков считает, что диалог о завершении войны сейчас является "пустой тратой времени".
В то же время в Офисе президента Украины отреагировали на эти заявления, отметив, что Кремль на самом деле не планирует прекращать боевые действия даже в случае получения контроля над Донбассом, а подобные ультиматумы лишь раскрывают истинные захватнические планы РФ.
Тем временем Украина ожидает визита представителей президента США Дональда Трампа в Киев на рубеже весны-лета.