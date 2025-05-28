У Путіна заявили, що РФ та Україна нібито обговорюють умови для перемир'я
Кремль заявив, що переговорні команди Росії та України нібито займаються створенням переліку умов для тимчасового припинення вогню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова, якого цитують росЗМІ.
"Поки що ми не перейшли до стадії перемир'я і тимчасового припинення вогню. Спочатку треба узгодити тексти меморандуму і виробити той перелік умов для тимчасового перемир'я. Цим зараз займаються наші переговорні команди, а спеціальна військова операція триває", - сказав Пєсков.
До цього прессекретар російського диктатора заявив, що підготовка російського "меморандуму" щодо припинення вогню нібито вже на завершальній стадії і "скоро" документ з'явиться.
"Меморандум" РФ про перемир'я
Після зустрічі у Стамбулі 16 травня Росія заявила, що сторони мають письмово представити свої бачення припинення вогню. Пізніше диктатор Володимир Путін повідомив, що Кремль готує так званий "меморандум" щодо майбутнього мирного договору.
У МЗС Росії заявили, що документ включатиме орієнтовні "терміни завершення війни". За останніми повідомленнями, російська сторона нібито завершує роботу над текстом.
Водночас в Офісі президента України вважають, що Москва впише в цей "меморандум" неприйнятні для України умови - зокрема, ті, що передбачають втрату державного суверенітету.
Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна почитає пропозиції Росії і тоді відповість на них.
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