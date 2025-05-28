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У Путіна заявили, що РФ та Україна нібито обговорюють умови для перемир'я

Москва, Середа 28 травня 2025 14:33
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У Путіна заявили, що РФ та Україна нібито обговорюють умови для перемир'я Фото: прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Кремль заявив, що переговорні команди Росії та України нібито займаються створенням переліку умов для тимчасового припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова, якого цитують росЗМІ.

"Поки що ми не перейшли до стадії перемир'я і тимчасового припинення вогню. Спочатку треба узгодити тексти меморандуму і виробити той перелік умов для тимчасового перемир'я. Цим зараз займаються наші переговорні команди, а спеціальна військова операція триває", - сказав Пєсков.

До цього прессекретар російського диктатора заявив, що підготовка російського "меморандуму" щодо припинення вогню нібито вже на завершальній стадії і "скоро" документ з'явиться.

"Меморандум" РФ про перемир'я

Після зустрічі у Стамбулі 16 травня Росія заявила, що сторони мають письмово представити свої бачення припинення вогню. Пізніше диктатор Володимир Путін повідомив, що Кремль готує так званий "меморандум" щодо майбутнього мирного договору.

У МЗС Росії заявили, що документ включатиме орієнтовні "терміни завершення війни". За останніми повідомленнями, російська сторона нібито завершує роботу над текстом.

Водночас в Офісі президента України вважають, що Москва впише в цей "меморандум" неприйнятні для України умови - зокрема, ті, що передбачають втрату державного суверенітету.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна почитає пропозиції Росії і тоді відповість на них.

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