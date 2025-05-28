У Путина заявили, что РФ и Украина якобы обсуждают условия для перемирия

Кремль заявил, что переговорные команды России и Украины якобы занимаются выработкой перечня условий для временного прекращения огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова, которого цитируют росСМИ .

До этого пресс-секретарь российского диктатора заявил, что подготовка российского "меморандума" по прекращению огня якобы уже на завершающей стадии и "скоро" документ появится.

"Пока мы не перешли к стадии перемирия и временного прекращения огня. Сначала надо согласовать тексты меморандума и выработать тот перечень условий для временного перемирия. Этим сейчас занимаются наши переговорные команды, а специальная военная операция продолжается", - сказал Песков.

"Меморандум" РФ о перемирии

После встречи в Стамбуле 16 мая Россия заявила, что стороны должны письменно представить свои видения прекращения огня. Позже диктатор Владимир Путин сообщил, что Кремль готовит так называемый "меморандум" относительно будущего мирного договора.

В МИД России заявили, что документ будет включать ориентировочные "сроки завершения войны". По последним сообщениям, российская сторона якобы завершает работу над текстом.

В то же время в Офисе президента Украины считают, что Москва впишет в этот "меморандум" неприемлемые для Украины условия - в частности, те, которые предусматривают потерю государственного суверенитета.

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина почитает предложения России и тогда ответит на них.

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