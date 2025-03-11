У Путіна чекають від США інформацію щодо перемовин з Україною

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Російська Федерація очікує від Сполучених Штатів Америки інформацію щодо американсько-українських перемовин, які проходять сьогодні у Саудівській Аравії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

"Сьогодні будуть контакти в Джидді американо-українські. Якимось чином американська сторона, яка займається пошуком шляхів виходу на мирне врегулювання, поінформує нас", - сказав Пєсков журналістам, коментуючи повідомлення про можливість зустрічі президента РФ Володимира Путіна і спецпредставника глави Білого дому з Близького Сходу Стіва Віткоффа.

За його словами, у випадку коли це станеться то Росія про це повідомить.

Нагадаємо, напередодні Пєсков заявив, що Російська Федерація та Сполучені Штати Америки не будуть проводити перемовин цього тижня у Саудівській Аравії. Він також заявив, що відновлення відносин РФ і США поки що на початковій стадії, а попереду довгий важкий шлях.

Переговори в Саудівській Аравії

Нагадаємо, сьогодні у Саудівській Аравії проходять перемовини між українською та американською делегаціями. За словами президента США Дональда Трампа, він очікує позитивних результатів від переговорів в Саудівській Аравії. Водночас держсекретар США Марко Рубіо, заявив, що Україні доведеться поступитись Росії захопленими з 2014 року територіями у рамках мирної угоди.

А ось 18 лютого в Ер-Ріядді відбулися переговори між делегаціями США та Росії. Вони тривали приблизно 4,5 години, а це була перша зустріч такого рівня з початку повномасштабної російської агресії проти України.

Друга ж зустріч відбулась вже 27 лютого у Стамбулі, Туреччина.

Більше про результати перемовин США та РФ в Ер-Ріяді - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

Як проходить зустріч України та США у Джидді - читайте у матеріалі РБК-Україна.