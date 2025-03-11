У Путина ждут от США информацию о переговорах с Украиной

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация ожидает от Соединенных Штатов Америки информацию об американо-украинских переговорах, которые проходят сегодня в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

"Сегодня будут контакты в Джидде американо-украинские. Каким-то образом американская сторона, которая занимается поиском путей выхода на мирное урегулирование, проинформирует нас", - сказал Песков журналистам, комментируя сообщение о возможности встречи президента РФ Владимира Путина и спецпредставителя главы Белого дома по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.

По его словам, в случае если это произойдет то Россия об этом сообщит.

Напомним, накануне Песков заявил, что Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки не будут проводить переговоров на этой неделе в Саудовской Аравии. Он также заявил, что восстановление отношений РФ и США пока что на начальной стадии, а впереди долгий трудный путь.

Переговоры в Саудовской Аравии

Напомним, сегодня в Саудовской Аравии проходят переговоры между украинской и американской делегациями. По словам президента США Дональда Трампа, он ожидает положительных результатов от переговоров в Саудовской Аравии. В то же время госсекретарь США Марко Рубио, заявил, что Украине придется уступить России захваченными с 2014 года территориями в рамках мирного соглашения.

А вот 18 февраля в Эр-Риядде состоялись переговоры между делегациями США и России. Они длились примерно 4,5 часа, а это была первая встреча такого уровня с начала полномасштабной российской агрессии против Украины.

Вторая же встреча состоялась уже 27 февраля в Стамбуле, Турция.

Больше о результатах переговоров США и РФ в Эр-Рияде - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Как проходит встреча Украины и США в Джидде - читайте в материале РБК-Украина.