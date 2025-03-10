У Путіна заперечують переговори з США у Саудівській Аравії цього тижня

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Російська Федерація та Сполучені Штати Америки не будуть проводити перемовин цього тижня у Саудівській Аравії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Що передувало

Сьогодні у ЗМІ з'явилась інформація щодо того, що високопосадовці адміністрації голови Білого дому Дональда Трампа зустрінуться окремо з делегаціями України та Росії в Саудівській Аравії.

Джерело CNN не розкрило деталей щодо того, хто саме буде присутній на переговорах.

Що каже Пєсков

Пєсков спростував, що РФ і США планують провести переговори в Саудівській Аравії цього тижня. Він також заявив, що відновлення відносин РФ і США поки що на початковій стадії, а попереду довгий важкий шлях.

Переговори в Саудівській Аравії

Переговори між українською та американською делегаціями відбудуться в Джидді у вівторок, 11 березня. Цьому передуватиме візит Зеленського в Саудівську Аравію, але участі в зустрічі делегацій він не буде брати.

Детальніше про майбутні переговори делегацій - читайте у матеріалі РБК-Україна "Новий раунд. Що відомо про переговори України та США в Саудівській Аравії".