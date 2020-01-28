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У Путина заявили, что отношения с Украиной далеки от нормализации

Новости » Политика     28.01.2020 - 13:22
У Путина заявили, что отношения с Украиной далеки от нормализации
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Песков подчеркнул, что отношения далеки от "устойчивого тренда на нормализацию"

На сегодня с учетом заявления президента Украины Владимира Зеленского о роли СССР во Второй мировой войне отношения между Киевом и Москвой далеки от нормализации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

По его словам, на сегодня вообще рано говорить об отношениях России и Украины.

"Вы знаете, что несмотря на такую робкую позитивную динамику в контактах двух глав государств, отношения еще далеки от устойчивого тренда на нормализацию, к нашему сожалению", - заявил Песков.

Напомним, ранее Песков заявил, что российская сторона "категорически не согласна" с заявлением о вине СССР во Второй мировой войне. Данное заявление украинский лидер сделал в ходе рабочего визита в Польшу.

До этого он также отметил, что данные о смене стратегии Кремля в отношении Украины, которые привели к слухам о возможной отставке помощника президента России Владислава Суркова, не соответствуют действительности. По его словам, Сурков де-юре остается помощником Путина и продолжает отвечать за украинское направление.

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