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У Путина отреагировали на слова Зеленского об СССР и Второй мировой войне

Новости » Политика     28.01.2020 - 13:05
У Путина отреагировали на слова Зеленского об СССР и Второй мировой войне
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Кремль резко раскритиковал Зеленского за заявления в Польше

Российская сторона "категорически не согласна" с заявлением президента Украины Владимира Зеленского о вине СССР во Второй мировой войне, которое он сделал в ходе визита в Польшу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

По его словам, в своем заявлении Зеленский солидарен с "крайне ошибочной точкой зрения польского руководства".

"(Позиция Польши, - ред.) является оскорбительной для десятков миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи родители, деды, родственники отдали свои жизни за освобождение Европы, в том числе и Польши, от фашизма", - заявил Песков.

Напомним, ранее Зеленский во время визита в Польшу заявил о преступном сговоре тоталитарных режимов - советского и нацистского - который привел к началу Второй мировой войны. Он также отметил, что Европа и мир не имеют права молчать, как в 1939 году.

Кроме того, на этих мероприятиях президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава требует возврата полной территориальной целостности Украины.

"Для Польши вопрос однозначен - мы требуем возвращения преимущества международного права и не нарушать нормы этого права. Возврат полной территориальной целостности Украины - это наша однозначная позиция и Украина всегда может рассчитывать на нас", - отметил польский лидер.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийВладимир ПутинВторая мировая войнаСССР
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