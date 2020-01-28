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У Путіна заявили, що відносини з Україною далекі від нормалізації

Новини » Політика     28.01.2020 - 13:22
У Путіна заявили, що відносини з Україною далекі від нормалізації
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Пєсков підкреслив, що відносини далекі від "стійкого тренда на нормалізацію"

На сьогодні з урахуванням заяви президента України Володимира Зеленського про роль СРСР у Другій світовій війні відносини між Києвом і Москвою далекі від нормалізації. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

За його словами, на сьогодні взагалі рано говорити про відносини Росії та України.

"Ви знаєте, що незважаючи на таку боязку позитивну динаміку в контактах двох глав держав, відносини ще далекі від стійкого тренду на нормалізацію, на жаль", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, раніше Пєсков заявив, що російська сторона "категорично не згодна" з заявою про провину СРСР у Другій світовій війні. Цю заяву український лідер зробив в ході робочого візиту до Польщі.

До цього він також зазначив, що дані про зміну стратегії Кремля щодо України, які призвели до чуток про можливу відставку помічника президента Росії Владислава Суркова, не відповідають дійсності. За його словами, Сурков де-юре залишається помічником Путіна і продовжує відповідати за український напрямок.

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