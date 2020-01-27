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Зеленский в годовщину Холокоста: Европа и мир не имеют права молчать, как в 1939 году

Новости » Политика     27.01.2020 - 15:31
Зеленский в годовщину Холокоста: Европа и мир не имеют права молчать, как в 1939 году
Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

По его словам, всем демократическим государствам следует объединить свои усилия, чтобы дать отпор "любой агрессии"

Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину Холокоста заявил, что Европа и мир не имеют права молчать, как в 1939 году. Об этом он сказал в ходе визита в Польшу, посвященному 75-годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, всем демократическим государствам следует объединить свои усилия, чтобы дать отпор "любой агрессии".

"Польша и польский народ первыми ощутили на себе последствия преступного сговора тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста. Сегодня всем демократическим государствам следует объединить свои усилия, Европа и мир не имеют права молчать, как это было в 39 году. Европа и мир не имеют права на равнодушие и бездействие. Только сплоченность мира может дать отпор любой агрессии и уберечь человечество от страданий", - сказал украинский президент.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что международное сообщество должно не допускать проявлений антисемитизма. Президент назвал Холокост ужасной трагедией еврейского народа и трагическим уроком для всего человечества.

РБК-Украина писало, что президент Украины Владимир Зеленский вечером 26 января прибыл в Польшу для участия в памятных мероприятиях в Освенциме.

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