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У Путина заявили о готовности помочь Беларуси в урегулировании конфликта

Москва, Пятница 21 августа 2020 14:33
У Путина заявили о готовности помочь Беларуси в урегулировании конфликта
Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: Игорь Литвиненко

РФ готова предоставить помощь, если этого попросит Беларусь

Российская Федерация готова оказать помощь в урегулировании конфликта в Беларуси. Такая помощь может быть оказана, если руководство Беларуси сделает соответствующий запрос.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Так Песков ответил на вопрос о том, готова ли Россия предоставить услуги посредника между властью Беларуси и оппозицией.

"Если руководство Белоруссии этого захочет, то, естественно, российская сторона готова сделать все возможное, чтобы помочь в урегулировании ситуации в Белоруссии", - сказал Песков.

Также он добавил, что Россия не будет давать оценку открытию уголовного дела властями Беларуси против Координационного совета оппозиции.

"Мы никак и никоим образом не хотим вмешиваться и давать какие-то оценки причинам, по которым возбуждаются те или иные дела в Белоруссии. Это абсолютно суверенное дело Белоруссии", - добавил Песков.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что РФ окажет помощь по обеспечению безопасности в стране.

Позже в России заявили, что не видят необходимости военной помощи Лукашенко, однако готовы ее предоставить в случае агрессии из-за границы.

Сегодня Лукашенко обвинил США и страны Европы в обострении ситуации в Беларуси.

Кроме этого президент Беларуси обсудил варианты реакции на возможную агрессию из-за рубежа.

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