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У Путіна заявили про готовність допомогти Білорусі у врегулюванні конфлікту

Москва, П'ятниця 21 серпня 2020 14:33
У Путіна заявили про готовність допомогти Білорусі у врегулюванні конфлікту
Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Игорь Литвиненко

РФ готова надати допомогу, якщо цього попросить Білорусь

Російська Федерація готова надати допомогу у врегулюванні конфлікту в Білорусі. Така допомога може бути надана, якщо керівництво Білорусі зробить відповідний запит.

Про це повідомив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, ТАСС передає.

Так Пєсков відповів на питання про те, чи готова Росія надати послуги посередника між владою Білорусі та опозицією.

"Якщо керівництво Білорусі цього захоче, то, природно, російська сторона готова зробити все можливе, щоб допомогти у врегулюванні ситуації в Білорусі", - сказав Пєсков.

Також він додав, що Росія не буде давати оцінку відкриттю кримінальної справи владою Білорусі проти Координаційної ради опозиції.

"Ми ніяк і жодним чином не хочемо втручатися і давати якісь оцінки причин, по яких порушуються ті чи інші справи у Білорусії. Це абсолютно суверенна справа Білорусії", - додав Пєсков.

Нагадаємо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що РФ надасть допомогу щодо забезпечення безпеки в країні.

Пізніше у Росії заявили, що не бачать необхідності військової допомоги Лукашенка, однак готові її надати в разі агресії з-за кордону.

Сьогодні Лукашенко звинуватив США і країни Європи в загостренні ситуації в Білорусі.

Крім цього президент Білорусі обговорив варіанти реакції на можливу агресію з-за кордону.

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