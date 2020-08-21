ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Лукашенко обсудил с силовиками возможную агрессию из-за границы

Минск, Пятница 21 августа 2020 14:09
Лукашенко обсудил с силовиками возможную агрессию из-за границы
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Игорь Литвиненко

Ранее Беларусь начала военные учения на границе с ЕС

Белорусский президент Александр Лукашенко провел встречу с руководством силовых структур относительно ситуации в Беларуси. В ходе встречи был обсужден план действий в случае возможной агрессии из-за границы.

Об этом сообщает БелТА.

Участие в заседании приняли участие правоохранители, которые отвечают за поддержание правопорядка в стране и реагирование на внешние угрозы.

"Во время встречи проанализировали складывающуюся ситуацию внутри Беларуси, актуализировали планы действий в случае различных сценариев развития обстановки. В том числе с учетом возможной агрессии извне", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 августа министр обороны Беларуси объявил о начале военных учений на Гродненском направлении, что вблизи с границей с Польшей и Литвой.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко поручил усилить охрану государственной границы по всему периметру.

Также РБК-Украина писало, что Лукашенко обвинил США и страны Европы в обострении ситуации в Беларуси.

Кроме этого сообщалось, что в связи с ситуацией в Беларуси Украина усилила охрану госграницы.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Александр ЛукашенкоБеларусь
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь